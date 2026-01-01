Около 150 000 привърженици на студентското протестно движение се събраха на митинг в Белград в четвъртък, 22 октомври, в опит да сложат край на управлението на Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич. Демонстрацията се проведе три дни преди предсрочните парламентарни избори в страната, които се очертават като сериозно изпитание за управляващите.

Според агенция Франс прес около 150 000 души са участвали в демонстрацията в четвъртък. Протестиращите развяваха сръбски знамена и скандираха лозунги в подкрепа на движението „Студентска листа – Студентите печелят“.

От трагедията в Нови Сад до политическо движение

Студентските протести започнаха през ноември 2024 г., след като бетонна козирка на наскоро ремонтираната железопътна гара в Нови Сад се срути и причини смъртта на 16 души.

Трагедията предизвика масово обществено недоволство и обвинения в корупция и пропуски при ремонта на гарата. Първоначално студентите настояваха за прозрачност на разследването и търсене на отговорност от виновните. Впоследствие исканията им се разшириха и включиха борба с корупцията, укрепване на институциите и провеждане на предсрочни избори.

През последните близо две години движението привлече подкрепата на преподаватели, представители на гражданското общество и граждани от различни части на страната.

Студентите излизат на изборите

За предстоящия вот студентското движение издига листа от 250 кандидати за местата в парламента. Сред тях има преподаватели, специалисти и хора извън традиционните политически партии. Основните им послания са свързани с борбата срещу корупцията, отчетността на властта и възстановяването на доверието в държавните институции.

Изборите се очертават като сериозно изпитание за Вучич и управляващата партия, която доминира сръбската политика от 2012 г. насам.

Вучич обвинява протестното движение, че е подкрепяно от чужбина, и призовава привържениците си да осигурят победа на управляващите. Студентите и опозиционните сили от своя страна критикуват концентрацията на власт и влиянието на управляващите върху медиите и институциите.

Опасения за честността на вота

Предизборната кампания преминава на фона на предупреждения за възможни нарушения, натиск и сплашване. Граждански организации изразиха съмнения дали условията за свободни и честни избори са гарантирани, а наблюдатели съобщават за случаи на насилие и заплахи по време на кампанията.

Резултатът от вота може да се окаже повратен момент за Сърбия, която се стреми към членство в Европейския съюз, но продължава да бъде изправена пред сериозни въпроси за върховенството на закона, корупцията и функционирането на демократичните институции.