Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че парламентарни избори в страната може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Пред телевизия „Информер“ Вучич каза, че има намерение да участва в предизборната кампания не като президент, а като обикновен гражданин. Той допълни, че планира да подкрепи листата „Единна Сърбия“ (на управляващите и техните коалиционни партньори).

Сръбският президент уточни, че участието му в кампанията ще бъде ограничено от официални ангажименти през септември, които ще налагат отсъствието му от страната.

Пред телевизията Вучич отправи отново остра критика към студентското движение, което се очаква да участва в следващите избори, като определи кандидатите му като „некомпетентни“ и „паразити на държавна сметка“. Той добави, че много от кандидадите в предлаганите листи на студентското движение са служители на държавни институции и получават заплати от държавата. “Има много хора на държавна служба, които работят здраво, но тези хора (в листите на студентите) не уважават държавата; те разрушиха нашите университети и училища“, каза сръбският президент.

Според информации, цитирани от „Информер“, в листите на студентите са имена като ректора на Белградския университет Владан Джокич, пенсионирания прокурор Ясмина Паунович и професор Мило Ломпар.

В края на юни Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка като президент, но не е определил точна дата за това.

Миналата седмица той каза, че предстоящите президентски и парламентарни избори ще бъдат на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи.