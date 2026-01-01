Палеонтолози от Великобритания са установили, че бебетата на страховития Тиранозавър рекс са били много по-малки, отколкото се е смятало досега, пише „Сайънс алърт".

Авторите на изследването от Университета на Бат са открили, че при излюпването си малките тиранозаври са тежали едва около 1,7 килограма - по-малко от домашна котка.

Новото изследвано, публикувано в сп. „Байолъджи", освен това показва, че тези хищници вероятно са снасяли десетки яйца в едно гнездо.

Вкаменелости на бебета тиранозаври се считат за изключително рядка находка. Учените от Университета на Бат са ги открили сред малки фрагменти от кости и зъби, които дълго време са били съхранявали в музейни колекции, без да бъдат изследвани в детайли.

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Направен подробен анализ е показал, че една от находките - малка кост от стъпало, принадлежи не на възрастен екземпляр, а на бебе тиранозавър. Учените са определили това по следите от множество дребни кръвоносни съдове по порестата повърхност на костта, характерни за бързо растящите млади животни.

Сравнението с други вкаменелости е показало, че костта е принадлежала на най-малкия Тиранозавър рекс, известен на учените. Според оценките им това бебе тиранозавър е било с дължина около 75 сантиметра и е тежало приблизително 2,5 килограма. Това означава, че при излюпването теглото му е могло да бъде едва 1,7 килограма.

Изследването на други малки кости и зъби от същия период е показало, че част от тях също са могли да бъдат на бебета тиранозаври. Учените са установили, че находките не съвпадат с характеристиките на вида тиранозавър-джудже Nanotyrannus, който по-рано е можело да бъде сбъркан с млади екземпляри от вида Тиранозавър рекс.

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Малките размери на бебета са позволили на изследователите да направят изводи за размножаването на тези хищници. Изчисленията им показват, че яйцата на тиранозаврите са могли да бъдат значително по-малки от очакваното, а едно гнездо е съдържало около 20-30 броя. Досега обаче не са откривани вкаменелости от яйца, за които да е потвърдено, че са на Тиранозавър рекс.

Откритието променя представите за това как са се размножавали и расли най-големите сухоземни хищници в историята. По-рано се е смятало, че тиранозаврите са се грижили активно за потомството си, подобно на съвременните птици. Излюпването на множество малки обаче свидетелства, че тяхната стратегия за размножаване е по-близка до тази на влечугите, които се сдобиват с многобройно потомство.