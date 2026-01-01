Полският президент Карол Навроцки наложи вчера вето на два закона, въвеждащи "договори за съжителство" за живеещи заедно двойки, предаде Ройтерс.

Агенцията определя този ход като удар по еднополовите двойки в една от малкото страни от Европейския съюз с ограничени права за ЛГБТ+ общността.

Обяснявайки отказа си относно законовите поправки, полският президент нарече съюзите на еднополовите двойки „квазибрак“ и заяви, че те противоречат на конституцията на Полша. Във видео обръщение в социалната платформа Екс, продължаващо повече от 20 минути, Навроцки обясни, че не възнамерява автоматично да подкрепя или отхвърля който и да е законопроект, но разкритикува пакета от поправки относно гражданските партньорства, които трябваше да позволят на еднополовите двойки да легализират отношенията си и да могат да уреждат въпроси като права на съвместна собственост и достъп до медицинска информация, както и въпроси, свързани с погребението. Полският президент отбеляза, че иновациите ще изискват промяна на общо 238 закона. По думите му това означава, че всъщност се създава нов правен институт.

„Нищо, което е квазибрак, не може да разчита на моята подкрепа“, каза Навроцки. „Като пазител на конституцията не мога да приема решение, което би довело до загуба на специалния статут на брака, определен като съюз между жена и мъж“, допълни той.

В същото време политикът националист изрази готовността си да преговаря за регулиране на статута на „най-близък човек“: „Необходимо е да се опрости определянето на лицето, упълномощено да получава медицинска информация и да извършва определени действия в ежедневните дела. Възможно е да се опрости издаването на пълномощни, правилата за представителство, въпросите, свързани с погребенията, и предоставянето на достъп до медицинска документация. Такива решения обаче трябва да бъдат достъпни за гражданите, независимо от естеството на тяхната връзка“, допълни той.

Законопроектът, внесен за първи път в парламента миналия декември, имаше за цел да установи „статут на най-близкия човек“, разширявайки правата на невстъпилите в брак партньори, включително еднополовите двойки, отбелязва Франс прес. За да потушат реакцията на консерваторите, лидерите от управляващата коалиция подчертаха, че съюзите не трябва да са между романтични партньори, но могат да бъдат и между съседи или членове на семейството. Полша, наред с България, Румъния и Словакия, е една от последните страни в Европа, които не са легализирали нито еднополовите бракове, нито гражданските съюзи, допълва АФП.

На свой ред ръководителят на президентската администрация Павел Шефернакер заяви в профила си в социалната платформа Екс, че отхвърлените инициативи далеч надхвърлят обхвата на техническите регламенти. „Това не са само разпоредби, които опростяват административните процедури, но и създават нов правен институт, подобен на брака“, подчерта той. В същото време ръководителят на президентската канцелария каза, че полският лидер е готов да подпише алтернативен закон за „статута на любим човек“. Този ход, отбеляза Шефернакер, ще приспособи еднополовите връзки, без да „подкопава конституционната защита на брака като съюз между мъж и жена“.

Ветото на Навроцки бе разкритикувано от полския министър-председател Доналд Туск. „Президентското вето е израз на презрение към хората и тяхното право на щастие и нормален живот“, написа той в профила си в платформата Екс.

По-късно, цитиран от полската обществена телевизия Те Фау Пе, Туск осъди решението, защото законът е представлявал „абсолютния минимум за правна подкрепа“ за хората в неформални отношения. Той заяви, че законопроектът е резултат от трудно постигнат компромис, целящ да улесни живота на стотици хиляди поляци, включително двойки от един и същи пол, и отхвърли твърденията, че е идеологически. Туск също така постави под въпрос дали подобно законодателство може да бъде прието, докато Навроцки е президент, заявявайки, че ветото предполага, че дори скромни реформи биха били неприемливи за консервативно мислещия държавен глава. Туск също така отправи предизвикателство и към Ярослав Качински, лидера на политическата партия „Право и справедливост“, обвинявайки и двамата, че се стремят да наложат собствения си начин на живот на другите. „Наистина ли вярвате, че вашият начин на живот е идеалният? И че всеки в Полша трябва да живее като вас?“, попита Туск. „Със сигурност всеки има право да взема свои собствени решения за личния си живот“, добави той.

Катажина Котула, която отговаря за правителствената политика в областта на равенството, заяви пред в. „Газета Виборча“, че Навроцки е „обърнал гръб на два милиона души, които живеят в неофициален съюз“. Тъй като Полша вече признава сключените в чужбина еднополови бракове след решение на Съда на ЕС, Котула заяви, че сега ще се съсредоточи върху осигуряването на достъп на тези двойки до всички възможни права и придобивки. Според полската кампания срещу хомофобията законите, на които Навроцки наложи вето, са „само част от първоначалната версия на документа, която се отнасяше до гражданските партньорства“.

„Днешното вето на закона обаче показва, че дори абсолютният минимум от права, които той предоставя, е твърде много за президента“, се казва в изявление на организацията. „Няма да има втори опит. Този законопроект вече не може да бъде съкратен“, посочи Котула. Според нея ветото на президента може да доведе до това повече хора да кандидатстват за признаване на бракове, сключени в чужбина.

Уршула Паславска, депутат от влизащата в управляващата коалиция дясноцентристка Полска народна партия, участвала в подготовката на законопроекта, заяви, че се е опитвала до последния момент да убеди президента да подпише закона докрай. Според нея по време на лична среща президентът е разбрал, че обществото се променя и че много хора живеят заедно, без да са официално встъпили в брак. Въпреки това, както отбеляза депутатът, „обкръжението на президента е по-критично от самия него“.

Въпросните мерки бяха одобрени и от двете камари на полския парламент през май и юни с подкрепата на управляващата коалиция на министър-председателя Доналд Туск, която варира от леви сили до такива вдясно от центъра, обяснява на свой ред англоезичното издание „Ноутс фръм Поланд“ (Notes from Poland). Предложеният закон щеше да позволи на двойките, както от един и същи пол, така и от различни полове, да сключат нов вид договор, подписан пред нотариус и след това подаден в службата по вписванията. Той би им предоставил някои от правата, достъпни за семейните двойки, включително съвместно имущество и уреждане на данъци, достъп до медицинската информация на партньора им, освобождаване от данъци върху наследството и даренията, както и правото да вземат решение относно погребението на партньора им, ако почине. Двете основни опозиционни партии - национално-консервативната „Право и справедливост“ и крайнодясната политическа формация „Конфедерация“, обаче, гласуваха против законодателството, а самият Навроцки също така ясно заяви, че възнамерява да наложи вето.

Правителството се нуждае от мнозинство от три пети - при гласували най-малко половината депутати - за да преодолее ветото на президента, но тъй като националистическите опозиционни партии се противопоставят на законите, това на практика е непостижимо.

В същото време Европейският съюз оказва натиск върху Варшава. През 2025 г. Брюксел задължи страните членки да признават еднополовите бракове на гражданите си, ако са сключени в други държави от ЕС. През пролетта Висшият административен съд на Полша потвърди тази позиция, а през май Службата по гражданско състояние във Варшава призна първия такъв брак.

През 2025 г. Центърът за изследване на общественото мнение (CBOS), водещата държавна социологическа агенция в Полша, установи, че 62% от поляците подкрепят легализирането на еднополовите партньорства - най-високото ниво на подкрепа, регистрирано някога за тази мярка, отбелязва „Евронюз“.