Двамата български докладчици в сянка по въпроса с присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз са изпратили писмо до всички евродепутати по повод присъдата на Люпчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля, съобщиха от пресцентъра на „Възраждане“.

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Преди дни Апелативният съд в Битоля е отхвърлил жалбата по присъдата на Основния съд, който постанови една година условно с изпитателен срок от две години за председателя на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Люпчо Георгиевски. С това Апелативният съд на практика потвърждава присъдата по обвинение в ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път заради цитати на Иван Михайлов, споделени на Фейсбук страницата на сдружението.

В писмото докладчиците в сянка Станислав Стоянов, председател на партията „Европа на суверенните нации“ и зам-председател на едноименната парламентарна група, и евродепутатът Ивайло Вълчев, цитирано в прессъобщението, двамата обръщат внимание „на едно дълбоко тревожно развитие в Северна Македония, което повдига сериозни въпроси относно ангажимента на страната към политическите критерии от Копенхаген и основните ценности, на които е основан Европейският съюз“. С потвърждаването на решението от Апелативния съд делото се превърна в значителен съдебен прецедент. Господин Георгиевски обяви, че ще обжалва пред Европейския съд по правата на човека, пишат още двамата.

Осъдителната присъда е особено тревожна, като се има предвид, че дейността на Българския културен клуб „Иван Михайлов“ се е състояла от мирни културни и исторически инициативи“, посочват Вълчев и Стоянов. Според тях наказателното осъждане на председателя на културното сдружение при тези обстоятелства изпраща „дълбоко тревожен сигнал за свободата на изразяване, културните права и способността на гражданите открито да се идентифицират като българи“. За съжаление, това решение не е изолиран случай, а е част от по-широк модел, пишат двамата докладчици в сянка.

По същия въпрос писмо до всички докладчици в сянка е изпратил и Ангел Георгиев от „Възраждане“, който е председател на Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание, информират още от партията.