Изразих безпокойството ни и това на страната по отношение на зачестилите антибългарски поведения, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия, каза председателят на Народното събрание (НС) Михаела Доцова след среща с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши.

Това, което очакваме, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има съответен отговор на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими, каза още Доцова.

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По думите на председателя на НС постигнатият европейски консенсус през 2022 г. за условията за присъединяването на Северна Македония към ЕС "е нещо, което не подлежи на договаряне". Необходимо е да бъдат направени съответните конституционни промени в РСМ, каза Доцова.