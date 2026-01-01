Броят на починалите в Германия в края на юни, когато рекордни горещини обхванаха голяма част от Европа, е бил с почти една трета над средната стойност за същия период през последните четири години, показват официални данни, цитирани от ДПА.

Около 23 900 души са починали в седмицата 22 – 28 юни, приблизително 7100 повече спрямо периода от две седмици по-рано, сочат предварителните данни на националната статистическа служба. Това е увеличение с 32% спрямо четиригодишната средна стойност.

"Фактът, че здравните последици от жегата са значителни и че смъртността се повишава в резултат на това, е добре известен ефект, който често се наблюдава през летните месеци", посочва службата.

Германският институт "Роберт Кох" миналата седмица оцени, че около 5100 души са починали от причини, свързани с горещините, от средата на юни насам. Според института броят на смъртните случаи, свързани с жегата, възлиза на 4130 за периода 22–28 юни.

По данни на РК годишните оценки за смъртност, свързана с горещини, за периода 2023–2025 г. са били около 2900 души годишно — значително под нивата, наблюдавани тази година, която е още в средата си.

Статистическата служба и "Роберт Кох" използват различни статистически методи.

Според статистическата служба, докато през април и май тази година смъртността е била леко под нивата от 2022–2025 г., през юни тя е била с 9% по-висока.