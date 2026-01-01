Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея (Евия), предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров, позовавайки се на електронното издание на в. „Катимерини“.

Изданието съобщава, че е огънят е засегнал суха тревиста местност в централната част на острова. Според информацията пожарът се е разпространил в близост до жилищни сгради, заради което властите са използвали системата за спешни известия 112, за да отправят предупреждение до жителите на село Лата. Хората са призовани да бъдат в готовност и да очакват допълнителни указания от властите.

„Катимерини“ посочва, че на място работят 65 пожарникари с 18 противопожарни автомобила, шест самолета за гасене на пожари и три хеликоптера. Районът е определен като зона с висок риск от пожари заради повишаващите се температури.

Пламъците са били засечени от дрон за наблюдение на противопожарната служба, който в реално време предоставя информация за развитието на пожара, пише още изданието.