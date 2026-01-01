Пожар в горски и земеделски райони в Централна Гърция наложи в издаването на заповед за евакуация на едно от близките населени места, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По данни на гръцката пожарна служба с огъня се борят над 100 пожарникари с 25 противопожарни автомобила, подпомагани от девет самолета и два хеликоптера, които извършват хвърляни на вода от въздуха. Усилията за овладяване на пожара са затруднени от силния вятър. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети, посочва изданието.

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Пожарът е избухнал в района на Калаподи на около 150 километра от Атина. Малко по-късно чрез системата за спешни известия на мобилните телефони е отправен призив жителите на село Сфака да се евакуират. Причината за пожара все още не е установена.

Всяко лято в Гърция избухват десетки горски пожари заради високите температури и продължителното засушаване, припомни изданието.

Във вторник пожар северозападно от Солун отне живота на 66-годишен мъж. По-късно в изгорялата семейна къща в борова гора край село Лити беше открито и второ тяло, за което се смята, че е на 12-годишния му син. Майката на момчето е настанена в болница с изгаряния, които не са животозастрашаващи.

Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната и южната част на Пелопонес, на остров Родос, в западната част на Крит и на южните Йонийски острови.