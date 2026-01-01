Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, заяви съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин, цитиран от Укринформ.

"Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Екс, като допълни, че двете страни ще поддържат тесни контакти.

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна, отбелязва Укринформ.

Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи Ройтерс.