Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще замени Андрий Хнатов като началник на Генералния щаб на Украйна, продължавайки кадровите промени в армията, предаде Укринформ.

"Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ", написа Зеленски в Екс.

Вчера той отстрани главнокомандващия Олександър Сирски, назначавайки генерал-майор Михайло Драпати на най-високия военен пост.

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпати ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в "Телеграм".

Сирски изигра ключова роля в отбраната на Киев в първите дни на войната и заемаше поста на 2024 г. Той обаче беше подложен и на остра критика заради стила на командване, който според някои военнослужещи води до големи загуби сред войските.

Промените в правителството и военното ръководство на Украйна идват в момент, когато Украйна се стреми да спечели преимущество във войната чрез нанасянето на масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Русия - основния източник на приходи за руския бюджет - и срещу логистични обекти.