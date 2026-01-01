Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“.

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Повод за декларацията е публично разпространената информация за предстоящо обсъждане и гласуване в Народното събрание на предложение за временно разполагане на американски военни самолети и военнослужещи в базата.

По думите на петимата кметове след проведени срещи и разговори с жители на техните общини е станало ясно, че сред хората има сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение.

„Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия“, посочват те.

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Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.

Кметовете призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение.

В позицията се подчертава още, че България е мирна държава и че външната и отбранителната ѝ политика трябва да се провежда с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни.

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Документът е подписан от кметовете на Ямбол Валентин Ревански, на община „Тунджа“ Станчо Ставрев, на Стралджа Атанас Киров, на Елхово Петър Гендов и на Болярово Христо Христов.