В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза пред БТА кметът Росен Русев. По думите му хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.

Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност. „Инициатор конкретен няма, това е по искане на голяма част от жителите. Те казаха: „Няма ли да направим някаква реакция спрямо ситуацията, в която сме набъркани в момента“, посочи кметът Росен Русев.

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По думите му до вчера много хора не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. „След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза Русев.

Според него не са изключени и протестни действия. „Хората гледат какво се случва в Украйна, знаят, че при такива военни конфликти често има пострадали цивилни, не винаги се удрят само военни обекти и има такива опасения“, каза Русев.

Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. „Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.

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Кметът съобщи, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболска област, но възнамерява да направи опит да присъства. „Ще се поинтересувам за срещата и с покана или без ще се постарая да присъствам. Най-малкото, което мога да направя, е да покажа, че голяма част от населението на Безмер се притеснява от това решение. Хората смятат, че има риск за сигурността им“, заяви той.

Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като е възможно към нея да се присъединят и други населени места.