Украйна е осъществила нови атаки срещу логистични центрове на компанията "Уайлдберис", най-големия онлайн търговец в Русия, като са били ранени няколко души, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изявление от днес на Татяна Ким, ръководител и съосновател на фирмата.

Тя каза, че са поразени складове в градовете Краснодар и Невинномиск, съответно в Краснодарския и в Ставрополския край.

По последни данни предишният удар на украинските сили по логистичен център на "Уайлдберис" - в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, е отнел живота на осем работници.

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"Тази нощ бяха атакувани наши логистични центрове в Краснодар и Невинномиск. Действаме по остраняване на последиците от нападенията съвместно със специализираните служби", написа Ким в приложението Телеграм, цитирана от ТАСС.

От началото на войната Украйна все по-често нанася удари дълбоко в руска територия, насочени срещу военни обекти, складове за горива, предприятия от отбранителната индустрия и логистична инфраструктура. Киев твърди, че подобни операции имат за цел да отслабят способността на Русия да поддържа военните си действия, докато Москва обвинява украинските сили в атаки срещу граждански обекти и инфраструктура. Логистичните центрове на големи компании като "Уайлдберис" са сред важните елементи на веригите за доставки в Русия, а нападенията срещу тях могат да доведат до сериозни смущения в доставките и икономическата дейност в засегнатите региони.