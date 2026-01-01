Автомагистрала „Тракия“ ще бъде временно затворена за движение и в двете посоки - от 13:30 до 14:30 часа. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като призовават шофьорите да планират пътуването си и да използват предвидените алтернативни трасета.

Временното спиране на трафика по аутобана се въвежда със заповед на АПИ и е по изрично искане на Областната дирекция на МВР-Бургас.

Домашен арест за шофьора от тежката катастрофа с жертва на АМ „Тракия“ (СНИМКИ)

В рамките на този един час криминалисти и експерти ще извършат повторен оглед на местопроизшествието във връзка с образуваното досъдебно производство за тежката катастрофа с преобърнат камион, при която загина човек. Огледът изисква пълно обезопасяване на периметъра, което налага и двупосочното затваряне на магистралата в този участък.

Първоначалните действия на място не са били достатъчни за категоричното изясняване на механизма на катастрофата. Днешният повторен оглед е ключов за разследването - той трябва да даде отговор на въпроса какви са точните причини, довели до трагедията, и дали става въпрос за техническа неизправност (като спукана гума или отказ на спирачната система), несъобразена скорост, човешка грешка или друг външен фактор.

За да се избегнат километрични тапи и изнервяне на водачите, от Пътна полиция са създали временна организация на движението. Всички леки и тежкотоварни автомобили, пътуващи към Бургас или към София, ще бъдат пренасочвани по следния обходен маршрут - Стария път през Петолъчката-Карнобат.

От полицията апелират водачите да карат с повишено внимание, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да не предприемат рискови изпреварвания и да изпълняват разпорежданията на разположените на място патрули.

Шофьорът на тира, причинил катастрофата с жертва на „Тракия“, остава в ареста

Припомняме, че на 10 юли камион разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Тракия“ и навлезе в насрещното движение, като блъсна две леки коли. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

По случая все още няма изготвена автотехническа експертиза, каза пред журналисти Борислав Янков, адвокат на 56-годишния А. И., който е обвиняем за инцидента. Шофьорът на ТИР-а бе пуснат под домашен арест в понеделник.