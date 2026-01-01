Окръжният съд в Бургас остави шофьора Ангел Илиев, обвинен за тежката катастрофа с ТИР на АМ "Тракия", в ареста.

Според адвоката на шофьора на тира, който премина през мантинелата в петък на АМ "Тракия“, Борислав Янков, гумата на тежкотоварния автомобил е спукана не при преминаването през мантинелата, а преди това. Той ще настоява за по-лека мярка за неотклонение – "парична гаранция“.

Според адвокат Янков 56-годишният бургазлия е шофирал около 50 км преди настъпването на инцидента. Освен това той е бил в ограничението на скоростта и се е движел с под 90 км/ч.

"Няма абсолютно никакви нарушения от страна на водача. Няма нормален човек, който да може да реагира“, каза още той.

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"Днес няма да видите истинския виновник в съда. Истинският виновник са държавните институции, които допускат този тип мантинели да бъдат поставени в този участък. Бих казал, че това са декоративни мантинели“, заяви адвокатът и добави, че гумите на тира са били нови. "Изключвам всякаква манипулация от човешка гледна точка“, допълни той.

Относно домашните чехли, с които се предполага, че е шофирал Иванов, адвокатът коментира: "Има много шофьори, които с определени обувки шофират, а с други слизат. Според него шофирането с домашни чехли не е нарушение на Закона за движението по пътищата“.

Около 14:06 ч. в петък, 10 юли, на автомагистрала "Тракия“, при 312-ия километър, в района преди село Железник, община Карнобат, възниква тежък пътен инцидент. ТИР, движещ се в посока София, преминава през разделителната мантинела и навлиза в платното за насрещно движение. Там се блъска в два леки автомобила, в които са пътували общо трима души.

При инцидента загина един човек, който е бил затиснат в купето на един от автомобилите. За другите двама пострадали бе изпратен медицински хеликоптер, който ги транспортира до Бургас.

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Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.

56-годишният мъж е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице и телесни повреди на още двама мъже.

Разследващите работят по две версии за катастрофата - спукана гума и вероятността шофьорът на камиона да е заспал. Според данните от толсистемата преди катастрофата тирът се е движил със 97 км/ч – това е със 7 км/ч над разрешената за този вид превозни средства скорост. Пробите за алкохол и наркотици на обвиняемия са отрицателни.