Все повече хора не търсят просто нов спорт. Те търсят общност, мотивация и начин да се почувстват по-добре – физически и психически. Именно тази тенденция стои в основата на явлението „Свързано движение“ (Connected Movement) – движение, което не е самоцел, а средство за създаване на връзки между хората, изграждане на навици и подобряване на качеството на живот.

Днес активният начин на живот все по-рядко се възприема като преследване на рекорди или професионални спортни постижения. Вместо това милиони хора по света правят първата крачка към движението с въпроси като: „Откъде да започна?“, „Подходящ ли е този спорт за начинаещи?“ или „Има ли клуб, към който мога да се присъединя?“.

Данните показват ясно: хората искат да започнат, а не просто да спортуват

Google Trends отчита безпрецедентен интерес към първите стъпки в спорта.

През 2026 г. търсенето на "как да започна да бягам" достига исторически максимум както в световен мащаб, така и в Съединените щати. Анализ на данните за търсенията от 2004 г. досега показва отчетлив пик през юли 2026 г., когато индексът достига максималната стойност 100. Това е най-високото ниво на интерес за целия наблюдаван период. Световните данни следват почти идентична тенденция, което подсказва, че интересът не е локален, а глобален.

В България обемът на търсене е значително по-нисък, което е характерно за по-малки пазари, но и тук се наблюдават отчетливи пикове през последните месеци – знак, че темата започва да привлича все повече внимание и у нас.

Тази тенденция се потвърждава и от други популярни търсения:

"Как да започна да тренирам за маратон" е най-търсеният въпрос от типа "Как да започна" в спортната категория през последния месец.

Интересът към "бягане по пресечена местност" достига рекордни стойности през настоящата година, а най-често задаваният въпрос е "каква е разликата между обувките за трейл бягане и туристическите обувки".

Търсенето на "клуб по пешеходен туризъм" достига 10-годишен максимум, като хората все по-често проявяват интерес към формати като "клуб за разходки с аудиокниги" и клуб по скандинавско ходене.

Интерес с течение на времето в България от 2004 г. досега / Google Trends

Интерес с течение на времето в световен мащаб от 2004 г. досега / Google Trends

Паделът продължава експлозивния си ръст. Запитването "клуб по падел близо до мен" е сред най-бързо растящите търсения, а потребителите най-често искат да разберат дали спортът е труден за начинаещи и с какво се различава от пикълбол.

Интересът към уроците по тенис за възрастни никога не е бил по-висок, а търсенето на "най-добрите тенис ракети за начинаещи" се увеличава с впечатляващите 645% само за един месец.

Общото между всички тези примери е, че хората не търсят елитни постижения. Те търсят достъпни, приятелски и социални начини да започнат да се движат.

Новата мотивация вече не е външният вид

Дълги години фитнес индустрията говореше основно за килограми, мускули и физическа форма. Днес разговорът постепенно се измества към психичното здраве, емоционалния баланс и усещането за принадлежност.

Именно тук Connected Movement се превръща в много повече от спортна тенденция. Концепцията описва движението като инструмент за изграждане на връзки – със собственото тяло, с околните хора и със средата, в която живеем.

Това обяснява защо все повече хора избират групови активности вместо самостоятелни тренировки. Независимо дали става дума за клуб по бягане, организирани разходки, падел, тенис или трейл бягане, социалният елемент се оказва също толкова важен, колкото и самото физическо натоварване.

Потребителите на Google често питат и дали спортът падел е труден за начинаещи и с какво се различава от пикълбол / iStock photos/Getty images

Науката също подкрепя тази промяна

Изследванията върху т.нар. Movement Integration Therapy показват, че съзнателното движение оказва значително влияние върху психичното здраве.

Сред най-съществените ползи са:

Намаляване на стреса чрез активиране на парасимпатиковата нервна система и понижаване на нивата на кортизол.

Подобряване на когнитивните функции, включително паметта, концентрацията и способността за решаване на проблеми, благодарение на стимулирането на мозъчната пластичност.

Освобождаване на натрупано емоционално напрежение, тъй като много травматични преживявания намират отражение и във физическото състояние на тялото.

По-силни социални връзки, защото движението в група изгражда доверие, намалява усещането за самота и създава чувство за принадлежност.

Повече увереност и емоционална устойчивост, които се пренасят и в останалите сфери на живота.

Тези ефекти показват, че движението вече се възприема не просто като физическа активност, а като част от цялостната грижа за психичното благополучие.

Connected Movement е отражение на една по-голяма обществена промяна

Всички сигнали сочат в една посока. Рекордният интерес към бягането, ръстът на клубовете за ходене, популярността на падела, увеличеното търсене на уроци по тенис и възходът на трейл бягането не са изолирани явления.

Все повече хора избират групови активности вместо самостоятелни тренировки / iStock photos/Getty images

Те са част от глобална промяна в начина, по който хората възприемат спорта. Вместо съревнование, все по-често те избират преживяване. Вместо индивидуални цели – общност. Вместо натиск за резултати – устойчив навик, който носи удоволствие.

Именно това стои в основата на Connected Movement – идеята, че най-ценният ефект от движението не е само по-здравото тяло, а възможността хората да се чувстват по-свързани, по-спокойни и по-щастливи.

В свят, в който самотата и стресът се превръщат в сериозни обществени предизвикателства, движението постепенно се утвърждава като един от най-достъпните начини да подобрим не само физическата си форма, но и начина, по който живеем и общуваме. А данните от Google Trends показват, че все повече хора вече са направили първата крачка.