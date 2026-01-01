Инициативният комитет на Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Инициативен комитет с председател Денис Ризов издигна кандидатурата на Иван Христанов за президент и на доц. д-р Стоянка Черкезова за вицепрезидент.

Документите и подписката с над 3800 подписа внесе председателя на Инициативния комитет Денис Ризов.

„Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България. Виждаме огромна подкрепа“, каза Иван Христанов пред медиите.

И в този Ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на каишка, вместо да служат на българския народ, каза Христанов.

„Не обичам да използваме думата превъзходство, но виждаме вече една изключително мръсна и кална кампания. На въпрос с какво превъзхождат останалите кандидати Христанов отговори, че би искал да каже на колегите, които участват вече в това състезание, една стара българска поговорка „Волът, като рие, хвърля на гърба си“.

Президентската институция заслужава достойна кампания, а не за пореден път да оронваме авторитета както на институцията, така и на България, коментира Христанов.

„Господин Христанов е показал дотук с действията си, че работим в правилната посока. Не го прави само на думи, така че това е основната причина, поради която избрах него“, коментира доц. Стоянка Черкезова.

Основният опонент са всички, които се борят да достигнат до балотаж. Виждаме, че продължават заявките. Те са силни, отговори Христанов на въпрос за най-силния опонент.

Нашето мнение продължава да бъде това, че силната заявка, силната кампания е предпоставка да имаме силен президент в един период, в който като че ли отиваме към единовластие. Това е наистина най-важното нещо - от другата страна на Дондуков да имаме изключително силен президент, който да може да балансира единовластието в парламента и в изпълнителната власт, коментира Христанов.

„Господин Гюров очевидно, съдейки по думите на колегите от политическите формации, които застанаха зад него, разчита на тясно десен вот. От друга страна, ние работим с много по-широка аудитория“, отговори той на въпрос за това не разчитат ли и двамата на едни и същи гласоподаватели.

Ние чуваме гласа на всички българи - либерално и консервативно настроени и леви, и десни, защото обединителната фигура на президента е тази да чува всички българи, добави Христанов.

На балотажа искам да срещна силен кандидат и да проведем състезание или битка, ако щете, която да зарадва българите и да вдигне избирателната активност. За съжаление, това, което виждам в момента е, че кампанията очевидно се води в посока намаляване на избирателната активност, което както винаги бетонира статуквото, а не надеждата, каза още Христанов.