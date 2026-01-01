Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 г., който беше публикуван днес.

Размерът на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация.

Облекчението ще се ползва от работещите родители.

Обмислят промяна в размера на данъчните облекчения за деца, но от 2027 г.

По-високи облекчения за деца

Увеличават се и действащите данъчни облекчения за деца, които не са актуализирани от години.

при едно дете - от 6000 лв. на 5000 евро

при две деца - от 12 000 лв. на 8000 евро

при три и повече деца - от 18 000 лв. на 11 000 евро

за деца с увреждания - от 12 000 лв. на 10 000 евро

Най-голямо в абсолютна стойност е увеличението при децата с увреждания.

Ръст на глобите за първи път от 2006 г.

Във всички данъчни закони са направени технически корекции, като са актуализирани санкциите и глобите. Те не са променяни от 2006 г.

КНСБ с ново предложение: По-високи данъчни облекчения за родители с деца

Целите на пакета

Мерките целят устойчиво нарастване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта. Пакетът предвижда преференции както за семействата с деца, така и за предприятията.

Министърът на финансите подчерта, че тази мярка има не само ефект за подпомагане на работещите родители, но и за изсветляване на част от сивата икономика. „Знаете, че много от тези услуги се предоставят, без да се издава документ“, каза тя.