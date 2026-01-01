Съдът разпита свидетел на катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов, на първото заседание по същество по делото след отвода на предишния съдебен състав. Останалите свидетели или не бяха редовно призовани, или не се явиха, без да сочат уважителни причини. Затова съдът глоби с 400 евро единия от тях и разпореди, че ако на следващото заседание той не се яви, следва да бъде доведен принудително.

Отвод на съдебния състав: Делото за убития на пешеходна пътека Филип започна отначало

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека в София. Делото влиза за втори път в съдебна фаза, след като през март предходният съдебен състав си направи отвод.

Свидетелят Александър Гюров беше разпитан повторно от новия състав. Той не можеше да си спомни основни факти, като годината и часа на инцидента и дали е имало знак за пешеходна пътека, затова се наложи съдът да прочете показанията му от предишно заседание.

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Гюров потвърди пред съда, че непосредствено преди инцидента отдясно на кръстовището на улиците „Щишман“ и „Гурко“, на около 150 метра, се появил автомобил, който, по звука на двигателя, е преценил, че ускорява. Гюров заяви още, че не е чул звук от спирачки.

Свидетелят обясни, че за пръв път е видял момчето, когато то вече е било на пешеходната пътека, като се е движело направо с нормална скорост и не е забелязал то да се забързва в някакъв момент. Според свидетеля момчето е било облечено със светли дрехи, но той подчерта, че не е напълно сигурен в това, тъй като вече е минало много време.

Гюров каза, че момчето е преминало след средата на пешеходната пътека, но преди да стигне тротоара, е било блъснато от автомобила. По думите му колата е ударила момчето с предната си дясна част и то е паднало, като автомобилът е продължил.

Александър Гюров допълни, че не е имало признаци автомобилът да се движи неконтролируемо и не си спомня дали колата е била с включени светлини, както и дали е имало улични светлини.

„Искаме да има строги присъди за употребили алкохол, каращи с превишена скорост и недаващи предимство на пешеходци“, каза Красимир Арсов, баща на загиналия 14-годишен младеж, пред журналисти след края на заседанието. „Не искаме да търсим справедливост, каква справедливост може да има, когато ти няма детето. Искаме оттук нататък това да не се случва“, добави той.

Арсов посочи, че свидетелят не е помнил основни факти, но от инцидента вече са минали три години. „Ако свидетелите са по-отговорни и се явяват, вярвам, че бързо ще мине разпитът им“, добави той. Според Красимир Арсов новият състав води делото добре.

Съдът насрочи следващото заседание по делото за 29 октомври.