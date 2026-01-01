„Ние не искаме мъст. Искаме единствено бърз и адекватен процес.“ Това заяви Николина Петкова, майка на 14-годишния Филип Арсов, който загина през септември 2023 г., след като беше пометен от пиян шофьор на столичната улица „Гурко“.

Десетки граждани се събраха пред Съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето преди разпоредителното заседание по делото, което започва отначало след отвод на предишния съдебен състав.

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„Всички тези хора са тук за подкрепа на едно семейство, което преди почти три години загуби сина си, убит от пиян джигит в центъра на София. Ние демонстрации не правим. Не искаме мъст. Искаме единствено бърз и адекватен процес“, каза Петкова.

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Процесът срещу обвиняемия Петър Тодоров стартира отново, след като близките на Филип поискаха отвод на съдията по делото. До този момент бяха проведени 23 съдебни заседания в рамките на повече от две години.

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„Очакванията ни са този съдебен състав да не протака така, както протакаше предишният. След 23 заседания съдията си позволи в съдебна зала да квалифицира деянието като непредпазливо, въпреки че обвинението на прокуратурата е различно. Тя нямаше право да прави това на този етап от процеса. В резултат се стигна до отвод и днес отново сме в изходна позиция“, заяви майката на загиналото момче.

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Според нея поредицата от тежки катастрофи в страната показва, че държавата продължава да изостава в борбата срещу войната по пътищата.

„Винаги е едно и също – в началото се шуми много, след това всичко се забравя, а за близките остава болката. На първо място е контролът. След това идват възпитанието, работата в училище, превенцията. Но без контрол няма резултат“, подчерта Петкова.

Тя настоя и за по-бързо правораздаване при тежки пътни престъпления.

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„Бързото и адекватно правосъдие трябва да показва на извършителите, че нямат място сред нормалните хора в обществото. Мястото им е в затвора или в друга изправителна институция, но не и сред нас“, каза още тя.

На въпрос дали очаква справедлива присъда, майката на Филип отговори, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им.

„За нас справедливост няма. Никой не може да върне Филип. Очакваме единствено адекватна присъда, съответстваща на извършеното деяние. Надявам се тя да бъде максимална“, заяви Николина Петкова.

14-годишният Филип Арсов загина на 2 септември 2023 г., след като беше блъснат на пешеходна пътека на ул. „Гурко“ в София.

Според експертизите обвиняемият Петър Тодоров е шофирал с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Случаят предизвика силен обществен отзвук и се превърна в символ на исканията за по-строги наказания срещу шофьори, причинили смърт на пътя.