Разследват два случая на домашно насилие в Стара Загора, съобщиха от полицията.
На 7 юли е подаден сигнал от 54-годишна жена, че след скандал между нея и сина ѝ - 27-годишен мъж, той й нанесъл удари.
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Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. При друг случай - същият ден е подаден сифнал за лица, които се бият.
Установена е 31-годишна жена и 63-годишен мъж. Тя е заявила, че е била бита от приятеля си - 30-годишен, като баща му е дошъл да я защити.
30-годишният мъж е задържан.