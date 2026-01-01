Разследват два случая на домашно насилие в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 7 юли е подаден сигнал от 54-годишна жена, че след скандал между нея и сина ѝ - 27-годишен мъж, той й нанесъл удари.

Задържаха мъж за насилие към майка му в Стара Загора

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. При друг случай - същият ден е подаден сифнал за лица, които се бият.

Установена е 31-годишна жена и 63-годишен мъж. Тя е заявила, че е била бита от приятеля си - 30-годишен, като баща му е дошъл да я защити.

30-годишният мъж е задържан.