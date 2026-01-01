Голям горски пожар е избухнал снощи край Порто Палермо, община Химара, на южното албанско крайбрежие, съобщава Евронюз Албания. Не се съобщава за ранени.

Веднага след получаване на сигнал за пожара край Химара на място са били изпратени екипи на пожарната служба.

Причината за пожара все още не е ясна. Властите продължават да наблюдават ситуацията, като подробности се очакват на по-късен етап.

Incêndios florestais alastram na Albânia e obrigam a retirar pessoas de casa https://t.co/p2KQi4ErZA pic.twitter.com/JYWgCpDsxd — Correio da Manhã (@cmjornal) July 6, 2026

Порто Палермо се намира на около 8 км южно от Химара, на Йонийското крайбрежие на Южна Албания. Районът е известен както с живописния си залив и Крепостта на Али паша, така и с останките от бивша подводна военноморска база от времето на Студената война. През летния сезон мястото е популярна туристическа дестинация.

Пожарите не са необичайни

Горските и храстовите пожари в района на Химара и Порто Палермо се повтарят почти всяко лято. През 2023 г. голям пожар наложи намесата на хеликоптери и армията, като тогава бяха евакуирани жители и туристически обекти, а десетки хектари растителност изгоряха.

Само през миналото лято отново имаше сериозен пожар в хълмовете край село Пилур, който се разпространи в посока Порто Палермо заради силния вятър.

Защо рискът е висок

Южното албанско крайбрежие има типичен средиземноморски климат – горещо и сухо лято, съчетано с гъста храстова растителност и силни крайбрежни ветрове. Именно тези фактори могат да ускорят разпространението на огъня. В научни оценки за защитената зона около Порто Палермо се отбелязва, че пожарите представляват периодичен риск за местните екосистеми и биоразнообразието.

Какво е известно към момента

Според първоначалната информация няма данни за пострадали хора. Причината за пожара все още не е установена, а албанските власти продължават наблюдението и работата по овладяване на ситуацията. Засега няма официални съобщения за засегнати населени места или за евакуации.