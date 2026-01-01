Пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница е овладян и към момента няма опасност за жителите на близките населени места, съобщиха от Община Стара Загора.

По информация на Общината няма пострадали, а в селата Ракитница и Богомилово не се наблюдава задимяване.

БТА

На място работят 16 пожарникари от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора, подпомогнати от екипи на пожарната от Чирпан. В гасенето участват три противопожарни автомобила, водоноски на Община Стара Загора, специализирана техника и тежка механизация на оператора на депото.

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Окончателното потушаване на пожара ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Операторът извършва запръстяване с тежка техника, като този метод се използва за окончателното ликвидиране на огнището. Екипите ще останат на място през цялата нощ, информират от администрацията.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев заяви, че предприетата организация вече дава резултат. „Опитваме се да го загасим изцяло, за да сме спокойни. Появяват се и пориви на вятъра, които променят ситуацията“, каза той, цитиран от пресцентъра.

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора старши комисар Стоян Колев посочи, че теренът е изключително труден за обработка заради голямата дълбочина на депото, поради което гасителните действия ще продължат през цялата нощ, е посочено още в съобщението.

Регионалната инспекция по околната среда и водите е разположила мобилна автоматична станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района на пожара. Първите официални данни се очакват след 22:00 часа тази вечер. Към момента няма данни за замърсяване на въздуха, а мобилната станция ще остане на място най-малко 72 часа, информират от администрацията.

БТА

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Компетентните институции извършват проверка, като се разглеждат всички възможни версии, включително възможността пожарът да е възникнал вследствие на неправилно изхвърлени батерии или други отпадъци, способни да се самозапалят. До момента няма официално потвърдена причина за инцидента, информират още от Община Стара Загора.

Сигналът за е подаден в 16:40 часа. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на регионалния център за управление на отпадъците и е обхванал голяма площ., съобщиха по-рано днес от Областна администрация.

БТА