Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в „Пирогов“ след домашно насилие. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на „Пирогов“.

Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от лечебното заведение.

5-годишно момченце е в тежко състояние след побой

Детето беше транспортирано миналата седмица в сряда, 12 август, с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в Детската реанимация на „Пирогов“. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно, съобщават от „Пирогов“ .

Експерт: Институциите може да са подценили случая с пребитото 5-годишно дете

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов каза, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от мъжа, с когото майката живее, който е на 25 години.