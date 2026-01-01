На 1 октомври 2026 г. Районното управление на МВР – Етрополе проведе тържествено откриване на две Детски полицейски управления – в СУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“.

По време на церемонията доброволците бяха запознати със същността на превантивната програма на Министерството на вътрешните работи, както и с предстоящите занятия и дейности, в които ще се включат.

Малките „полицаи“ тържествено обещаха да спазват Етичния кодекс на доброволеца в Детското полицейско управление. Кодексът им бе връчен от началника на РУ – Етрополе гл. инсп. Павлин Ангелов под формата на свитък, който да им напомня за даденото обещание и отговорността, която поемат.

Инициативата има за цел чрез практически занимания и срещи с полицейски служители децата да придобият знания и умения за безопасно поведение, да се запознаят с работата на полицията и да изграждат чувство за отговорност, дисциплина и уважение към правилата.

Откриването постави началото на поредица от занимания, чрез които доброволците ще имат възможност да се докоснат до различни аспекти от работата на полицейските служители и да научат повече за безопасността и превенцията.

На събитията присъстваха началникът на РУ-Етрополе гл. инсп. Павлин Ангелов, директорът на СУ „Христо Ясенов“ Мила Манчева, заместник-директорът на начален етап Силвия Николова, директорът на ОУ „Христо Ботев“ Йоана Маринова, инспекторът Детска педагогическа стая при РУ-Етрополе Миглена Сиракова, полицейските инспектори Цветомира Велчева и Пламен Вешев, както и младши инспектор Атанас Петров. На откриването присъстваха и класните ръководители Владислава Маринова, Цанка Василева, Красимира Павлова и Иванка Иванова-Петрова.