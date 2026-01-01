Силно влошаване на времето предизвика наводнения, свлачища, прекъсвания на електрозахранването и затваряне на училища на остров Крит. Особено тежка е ситуацията в планинския район Милопотамос, където проливните дъждове са причинили сериозни проблеми, най-вече в Зониана, Ливадия и Аксо.

В Зониана водата е нахлула в жилища, пътищата са наводнени, а на много места върху пътното платно са се натрупали отломки. Екипи на община Милопотамос и област Крит работят от ранните часове с техника за възстановяване на достъпа и отстраняване на щетите.

В Зониана се изпомпва вода от мазета и други подземни помещения. Подобна операция се извършва и в Аксо, където също са регистрирани щети, а по пътя Аксо-Аногия има временни затруднения.

Силното течение е нанесло щети на моста Дискури в Ливадия. По наличната до момента информация автомобил с двама души е паднал в реката, след като част от моста се е срутила.

Двамата пътници са пострадали и са откарани в Университетската обща болница на Ираклион за медицинска помощ. Състоянието им все още не е известно, пише „Евронюз“.

Лошото време е причинило проблеми и по електроразпределителната мрежа. В Зониана, Аногия и Аксо има прекъсвания на електрозахранването, като в Зониана са подадени сигнали и за паднали електрически стълбове.

Операторът на електроразпределителната мрежа HEDNO е уведомен, а екипи се очаква да извършат необходимите ремонтни дейности.

До момента няма данни за блокирани хора или други ситуации, които създават непосредствена опасност за живота.

Заради тежките метеорологични условия чрез системата 112 е изпратено предупреждение към гражданите да избягват пътуванията към Зониана, Ливадия и планинския район Милопотамос.

Властите призовават хората да не се опитват да преминават през наводнени пътища и да бъдат особено внимателни в районите със свлачища, падащи скали или повредена пътна инфраструктура.

Екипите на общината остават в готовност, като основният приоритет е осигуряването на безопасен достъп до засегнатите райони.

Проливните дъждове са засегнали и части от Ираклион. В някои райони на града има наводнения, а пожарната служба получава сигнали за изпомпване на вода.

Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в района Агиос Йоанис Хостос, а проблеми има и в Цаликаки.

Силни валежи са регистрирани и на платото Ласити, където лошото време продължава от нощта.

По данни на meteo.gr в Цермиадо до четвъртък сутринта са паднали 174 милиметра дъжд от началото на тежките метеорологични условия.

Кметът на община Ласити Йоргос Атанасакис призовава жителите да ограничат придвижването си и да бъдат особено внимателни, тъй като лошото време продължава.

В Сития, и по-специално в района Палекастро, големи количества вода са се натрупали на паркинг, като автомобили са останали потопени.

Междувременно потокът Калеропотамос в района Агатия е придошъл значително, а увеличеният воден поток предизвиква безпокойство в съседните райони.

Заради тежките метеорологични условия беше взето решение за преустановяване на учебните занятия в редица райони.

В община Милопотамос не работят началните и средните училища, както и детските градини и ясли.

В регионалната единица Ласити също беше решено всички училища да останат затворени за деня заради опасните метеорологични условия.

Учебните заведения остават затворени и в общините Сития и Ласити, а подобни решения са взети в части от Ханя, Ретимно и община Миноа Педиада.

Мерките са превантивни и целят ограничаване на придвижването на ученици, учители и друг персонал по време на тежките метеорологични условия.