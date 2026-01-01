Тази неделя от 20:00 ч. по NOVA сцената на „Пееш или лъжеш“ ще посрещне победителя от Сезона Слънце на „Като две капки вода“ – Даниел Пеев–Дънди. След като показа, че може да се превъплъщава в едни от най-популярните музикални звезди, сега Дънди ще трябва да докаже, че притежава усета да разпознае истинския талант сред осемте кандидати за голямата награда.

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В музикалното разследване талантливият актьор ще има на своя страна Иван Христов и Андрей Арнаудов, а към тях ще се присъединят и трима специални съветници – Марта Вачкова, Даниел Бачорски и Златка Райкова. Заедно те ще анализират поведението на участниците, ще разчитат техните истории и ще търсят следи, които да ги отведат до истинския певец.

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Този път обаче играта няма да остане само на сцената. Публиката също ще стане част от търсенето на музикалния талант. Хората в залата ще впрегнат всичките си умения, за да помогнат на Дънди – предположенията ще са изненадващи, подходът ще бъде нестандартен, а смехът до сълзи.

Осемте участници ще разполагат със своите скрити оръжия – убедителна история, сценично поведение и стабилно самочувствие. Това ще се превърне в отлична основа за заблуда както на Дънди, така и на опитните му съветници.

А дали победителят от „Като две капки вода“ ще открие пеещ дуетен партньор или ще излезе на сцената с умел лъжец? Не пропускайте да видите тази неделя от 20:00 ч. – „Пееш или лъжеш“ по NOVA.