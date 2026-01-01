Ремонтът на главния топлопровод в столичните квартали „Дружба 1“ и „Дружба 2“ се удължава, а за част от засегнатите сгради топлоподаването ще бъде възстановено по-късно от първоначално обявеното. Това съобщиха от „Топлофикация София“.

Причината е значителният обем работа по подмяната на главния топлопровод и отклоненията от него. От „Топлофикация София“ посочват, че по част от участъците ремонтните дейности няма да приключат в предварително обявените срокове.

Работата продължава, като преди възстановяването на топлоподаването трябва да бъдат завършени оставащите дейности по отделните участъци.

Според актуализирания график блокове 301 и 302 в „Дружба 2“ трябва да имат топлоподаване от 3 октомври.

За блокове 162, 164, 165, 166, 167 и 168 в „Дружба 1“ новият срок е 10 октомври, а за блокове 169 и 170 – 12 октомври.

Най-дълго ще продължи ремонтът при блок 171 в „Дружба 1“, където топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 22 октомври.

От дружеството признават, че удължаването на ремонта създава сериозно неудобство за засегнатите домакинства, и уверяват, че работата продължава с максимална мобилизация.