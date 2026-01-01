„Топлофикация София“ ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. „Младост 1А“. В тези райони се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности.

Ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради.

Част от „Младост 3“ остава без топла вода за месец

В периода от 1 до 18 октомври 2026 г. ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа, както и отклоненията към отделните сгради, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ж.к. „Младост-1А” - бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 529, бл. 530, бл. 531, бл. 532, бл. 533, бл. 534 и 75 ДГ „Сърчице”

Блокове 529, 530, 531, 532, 533 и 534 ще бъдат засегнати от прекъсването на услугата във връзка с подмяната на топлопровода, но пред тези сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

Създадена е необходимата организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове, като приоритетно ще се работи пред 75 ДГ„Сърчице“. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

Голяма част от София остава без топла вода, някои абонати за над месец

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Спирането на топлата вода в „Младост 1А“ за 18 дни се случва на фона на продължителни прекъсвания на топлоподаването в различни части на София. По-голяма част от града остана без топла вода от 28 август до 13 септември заради годишната профилактика на ТЕЦ „София-Изток“, като за някои сгради ремонтите продължиха и след края на профилактиката.

В отделни райони сроковете бяха значително по-дълги. В „Дружба 2“ например за десетки блокове възстановяването на топлоподаването е планирано до 3 ноември, а в „Гео Милев“ – до 9 октомври. В „Христо Смирненски“ за някои сгради сроковете са до 1 октомври, докато в „Дианабад“ топлата вода се очаква да бъде възстановена до 28 септември. От „Топлофикация София“ посочиха, че при техническа възможност топлоподаването може да бъде възстановено и по-рано.