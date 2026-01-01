Мащабна спасителна операция се провежда в Черно море след атаки с дронове срещу търговски кораби в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. В центъра на акцията се оказа плаващият под български флаг пътнически ферибот, който е бил пренасочен, за да окаже помощ на бедстващи моряци. Темата коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS създателят на Софийския форум по сигурността и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Според Божилов към момента информацията за случилото се е недостатъчна и на места противоречива. По думите му има данни, че двата кораба са се сблъскали, в резултат на което единият е потънал. Друга информация сочи, че плавателните съдове са били атакувани с дронове. „Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов.

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Той отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, които превозват зърно и други продукти от украински пристанища. „Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. Той обясни, че териториалните води са част от територията на държавата, докато изключителната икономическа зона дава на страната определени права за използване на природните ресурси и защита на икономическите ѝ интереси.

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По думите му Русия за пореден път предприема действия, които засягат гражданската инфраструктура и търговското корабоплаване. Керемедчиев посочи, че вече има и дрейфуващ кораб, чиито екипаж е напуснал плавателния съд. По думите му той се намира в близост до българските териториални води, на около 40 морски мили от Шабла.

Според Божилов на първо място стои въпросът за сигурността на корабоплаването. „Ние няма какво много да направим, особено ако ударите са в икономическата ни зона. Там само можем да оказваме помощ“, посочи той.

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По думите му трябва да се анализират и последиците за корабоплаването, екологията и цялостната сигурност в Черно море.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да окаже сериозно влияние върху търговските пътища на България и да постави допълнително натоварване върху спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.

Йордан Божилов очерта няколко възможни направления за реакция. Според него трябва да бъдат създадени механизми за съвместни действия при подобни ситуации и да се подобри координацията между България и Румъния. По думите му е необходимо към разговорите да бъдат привлечени Европейският съюз и НАТО. „Възможно е да поискаме допълнителни консултации за това какво трябва да се направи в Черно море, защото корабоплаването наистина ще бъде засегнато“, заяви Божилов.