Руски дронове са ударили товарен кораб, плаващ към Турция от украинския регион Одеса, което е наложило евакуацията на двама членове на екипажа, съобщиха украинските военноморски сили, предаде Ройтерс.

По предварителна информация атаката е станала в северозападната част на Черно море — район, който остава ключов за украинския морски износ на зърно и други стоки въпреки продължаващата война. Не се съобщава какви точно щети е получил корабът, нито под чий флаг е плавал.

Украинските власти определиха нападението като пореден опит на Русия да окаже натиск върху корабоплаването в Черно море и върху износа през украинските пристанища. След разпадането на международното споразумение за износ на зърно през Черно море през 2023 г. районът неведнъж се превръща в сцена на атаки срещу пристанищна инфраструктура и търговски кораби.

През последните месеци Украйна успя частично да възстанови морския си експортен коридор от Одеса, Чорноморск и Южни, въпреки постоянните рискове за сигурността. Турция остава един от важните партньори и транзитни маршрути за украинския износ през Черно море.

Към момента няма официален коментар от руската страна относно инцидента.