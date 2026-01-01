/ БТА

Украинските военни са поразили през нощта руски боен кораб в черноморското пристанище Новоросийск, както и петролна платформа край Крим, обяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Ударът е бил нанесен срещу руската ракетна фрегата „Адмирал Григорович“, заяви Бровди в приложението „Телеграм“. 

Виктор Турмаков/БТА
Последвайте ни

Свят