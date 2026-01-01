Украинските военни са поразили през нощта руски боен кораб в черноморското пристанище Новоросийск, както и петролна платформа край Крим, обяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.
A massive Ukrainian drone swarm attack has struck Russian oil terminals at the Port of Novorossiysk in Russia’s Krasnodar region. Multiple oil facilities caught fire, with huge flames and smoke rising #UkraineRussiaWar #Ukraine #Russia #Novorossiysk #DroneAttack pic.twitter.com/ASFLnH89xN— DefenceMedia (@Defencemedia0) April 6, 2026
Ударът е бил нанесен срещу руската ракетна фрегата „Адмирал Григорович“, заяви Бровди в приложението „Телеграм“.