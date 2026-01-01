Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи великденско примирие с Русия, като същевременно призова за взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура с цел да се облекчат пазарите на петрол и газ.

„Готови сме за примирие по време на Великденските празници“, заяви Зеленски пред репортери в чат в WhatsApp, като добави, че „нормалните хора, които уважават живота“, биха търсили трайно прекратяване на огъня.

„Но сме готови на всякакви компромиси, с изключение на тези, които засягат нашето достойнство и суверенитет“, допълни той.

Православният Великден тази година се пада на 12 април.

The Moscow Times припомня, че миналата година президентът на Русия Владимир Путин едностранно обяви великденско примирие с Украйна, което беше съпътствано от взаимни обвинения в нарушения.

Тогава Зеленски призова Москва да удължи 30-часовото примирие до 30 дни, за да се проправи път към по-широко прекратяване на огъня - предложение, което Путин пренебрегна.