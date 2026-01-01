Поради технически проблеми в 12:00 часа на 13 юни фериботът през Свищов - Зимнич преустановява работа за неопределен период, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин. Фериботът се намира на границата с Румъния. Трафикът на всички гранични преходи със страната е нормален. На прехода „Русе – Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония, със Сърбия и с Турция.