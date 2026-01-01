Иранският актьор Педжман Джамшиди беше оправдан по обвинение в изнасилване след дело, предизвикало широк обществен дебат в рамките на движението #АзСъщо (#MeToo) в Иран, съобщи ДПА, като се позова на неговите адвокати.

В същото време съдът осъди 48-годишния актьор на 99 удара с камшик за „незаконна връзка“, предаде иранската информационна агенция Фарс, също позовавайки се на защитата му.

Според информацията присъдата може да бъде обжалвана пред Върховния съд. До момента иранската съдебна власт не е излязла с официално изявление по случая.

През октомври млада актриса подаде анонимна жалба срещу Джамшиди. След ареста си актьорът беше освободен под гаранция и временно напусна страната. Той последователно отричаше отправените срещу него обвинения.

Случаят предизвика широк обществен дебат за сексуалното насилие и отношенията в иранската филмова индустрия. Той се разглежда и в контекста на глобалното движение #АзСъщо, което набра сила след обвиненията срещу холивудския продуцент Харви Уайнстийн през 2017 г.

През последните години в Иран постепенно се формира местно движение #АзСъщо, но общественият дебат за сексуалното насилие остава ограничен от силни обществени табута, недоверие към жертвите и правни пречки.

Съгласно иранското ислямско законодателство извънбрачните сексуални отношения са забранени и могат да бъдат наказвани с удари с камшик. В определени случаи за изнасилване законът предвижда смъртно наказание, пояснява ДПА.