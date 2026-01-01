Опит за политическо участие на хора, свързвани с неонацистката мрежа „Кръв и чест“, е регистриран у нас преди повече от десетилетие. През 2013 г. е учредена формация с името „Националистическа партия на България“, при чието създаване са споменавани представители на редица националистически организации, включително „Кръв и чест“, разказва NOVA.

Малко след учредяването на формацията граждани подават сигнал до главния прокурор с настояване да бъде проверена дейността ѝ. Срещу регистрацията ѝ се обявява и Българският хелзинкски комитет.

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По думите на съпредседателя на БХК Радослав Стоянов тогава организацията успява да привлече над 120 български общественици, които се противопоставят на създаването на партията. Причината – според публикациите за учредителното ѝ събрание сред участниците е имало множество хора, свързвани с неонацистката мрежа „Кръв и чест“.

На 6 февруари 2014 г. представители на новата формация внасят в съда документи за регистрацията ѝ като политическа партия. Тогава те твърдят, че имат повече от 10 000 симпатизанти.

„Партията ни е изцяло от младежки организации, фракции, хора, активисти, които са се доказали в националната борба“, заявява по това време Симеон Костадинов, един от представителите на формацията.

Два месеца по-късно Софийската градска прокуратура излиза с официална позиция срещу регистрацията. Според държавното обвинение идеологията и дейността на „Националистическа партия на България“ противоречат на Конституцията и Закона за политическите партии и попадат сред законовите ограничения и забрани. Прокуратурата посочва и поредица от прояви и изявления с крайни националистически послания, като сред цитираните е и представител на „Кръв и чест“.

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От Българския хелзинкски комитет описват „Кръв и чест“ като трудно проследима мрежа без официална регистрация. „Тя е полутайна. Тя открито се идентифицира с нацистката идеология“, посочват от организацията.

В крайна сметка съдът отказва да регистрира „Националистическа партия на България“. Повече от десетилетие по-късно опитите на NOVA да се свърже с хора, свързвани с организацията „Кръв и чест“, засега остават без резултат.