Законът за политическите партии (ЗПП) определя политическите партии като доброволни сдружения на граждани с избирателни права, които съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез демократични средства и методи. Дейността на политическите партии се осъществява публично, прозрачно и в съответствие с Конституцията и законите на страната.

Процедурата по учредяване на политическа партия започва със създаването на инициативен комитет от най-малко 50 български граждани с избирателни права. Комитетът приема Учредителна декларация, в която се формулират основните принципи, цели и ценности на бъдещата партия. С цел публичност декларацията се оповестява публично, включително чрез публикуване в национален ежедневник, с което се открива подписка за набиране на членове-учредители.

В подписката могат да се включат граждани с избирателни права, които подават декларация за индивидуално членство, в която заявяват, че приемат целите и принципите на партията и доброволно желаят да членуват в нея. Подписките и декларациите подлежат на последваща проверка.

В срок до три месеца от приемането на Учредителната декларация инициативният комитет трябва да организира учредително събрание, в което да участват най-малко 500 граждани с избирателни права, подписали декларации за индивидуално членство. Учредителното събрание приема Устав на политическата партия и избира нейните ръководни и контролни органи.

Съгласно закона уставът трябва да съдържа наименованието и символите на партията, като те не могат да включват държавния герб, националното знаме, религиозни символи или символи, сходни с тези на вече регистрирани партии. Уставът регламентира още седалището и адреса на управление, политическите цели и средствата за тяхното постигане, структурата и правомощията на органите на партията, реда за възникване и прекратяване на членството, правата и задълженията на членовете, правилата за финансовата дейност, както и условията за прекратяване на партията.

В срок до три месеца от учредяването политическата партия трябва да разполага с най-малко 2 500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в Регистъра на политическите партии при Софийския градски съд (СГС). Към заявлението се прилагат уставът, протоколите от учредителното събрание, списъците на членовете и други документи, предвидени в закона.

Производството по регистрация се провежда с участието на прокуратурата, като съдът проверява дали целите, уставът и дейността на партията не противоречат на Конституцията, законите и добрите нрави, както и дали са спазени всички законови изисквания. При констатирани нередности съдът може да даде указания за отстраняването им или да откаже регистрация.

Едва след съдебното вписване политическата партия придобива правосубектност и право да участва пълноценно в политическия живот на страната.