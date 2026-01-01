В началото на месец март Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще отбележи още една значима стъпка в развитието на съвременната оториноларингология.

От днес до 6 март вкл., всеки ден в клиниката ще бъдат извършвани операции за поставяне на кохлеарни импланти, с помощта на роботизираната система OTODRIVE & OTOARM, разработена от MED-EL. Иновативната система, която подпомага отоларинголозите, ще бъде използвана за първи път в Югоизточна Европа.

Високотехнологичната апаратура, е специално транспортирана от Австрия, в рамките на сътрудничество между Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Университетската клиника към болница AKH - Виена, която е най-голямата в австрийската столица, със съдействието на MED-EL. Целта е разширяване на внедряването на иновативни технологии в хирургичното лечение на слухови нарушения.

Първите имплантации ще бъдат извършени от екипа на доц. д-р Тодор Попов, дм, който премина специализирано обучение през януари 2026 г. във Виена. В следващите дни процедурите ще бъдат продължени и от екипа на доц. д-р Орлин Стоянов, дм.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Технологията представлява високопрецизна роботизирана система, която подпомага хирурга при деликатни операции в областта на вътрешното ухо. Роботизираната ръка осигурява изключително стабилно и контролирано движение при поставянето на електродния масив на кохлеарния имплант, като минимизира риска от травма на чувствителните структури във вътрешното ухо и създава условия за още по-добри слухови резултати за пациентите.

Системата позволява по-голяма прецизност, стандартизиране на процедурата и подпомага хирурга при едни от най-фините манипулации в съвременната ушна хирургия.

Въвеждането на тази технология е поредното доказателство, че Клиниката по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ продължава да бъде водещ център за иновации в областта на оториноларингологията. През годините клиниката последователно следи и внедрява най-новите световни тенденции в диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията на ухото, носа и гърлото и нееднократно е сред първите центрове в Европа, които въвеждат съвременни технологии и иновативни хирургични решения, осигурявайки на пациентите достъп до най-висок стандарт на лечение.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Първата кохлеарна имплантация в България е извършена на 16 юни 1999 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – София от проф. Милан Профант и проф. И. Ценев. Няколко месеца по-късно към Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е създаден и първият Център по кохлеарна имплантация в България.

Под ръководството на проф. д-р Диана Попова, той обединява екип от специалисти в различни области – хирургия, аудиология, отоневрология, фонопедия и слухово-речева рехабилитация, които работят заедно за пълното възстановяване и адаптация на пациентите.

Доц. д-р Тодор Попов е ръководител на Катедрата по УНГ болести към МУ-София и УНГ специалист в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Името му е свързано с редица постижения в областта на злокачествените УНГ заболявания. Освен с поставянето на импланти при някои от най-комплицираните случаи, той работи и в областта на реконструктивната хирургия, която дава възможност на много пациенти с големи дефекти в областта на гръкляна и ларинкса, да водят нормален живот.

Научните му интереси са в областта на онкохирургията на глава и шия, реконструктивна хирургия с микросъдови ламба, ринохирургия и ендоскопска хирургия на синусите и основата на черепа, отохирургия и имплантология, онкогенетика и туморна ангиогенеза.