11-годишен велосипедист пострада при пътен инцидент в Айтос, съобщиха от полицията в Бургас.

Оттам уточняват, че инцидентът е станал на 28 февруари.

По първоначални данни велосипедистът е отнел предимството на автомобил, който е бил шофиран от 18-годишен младеж.

11 годишното момчето е получило контузии на главата, гръдния кош и корема, но без опасност за живота. То е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.

По случая се извършва проверка от полицията, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.