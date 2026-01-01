Маскиран мъж открадна 3 500 евро от незаключен сейф, съобщиха от полицията в Бургас.

Оттам уточняват, че ма 28 февруари около 06.00 ч. в Четвърто Районно управление – Бургас е получено съобщение за кражба от игрална зала, при която от незаключен сейф маскиран мъж откраднал сумата от 3 500 евро.

Задържаха криминално проявен, откраднал кутия за дарения в Бургас

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя на деянието – това е 42 годишен криминално проявен и осъждан бургазлия, който направил пълни самопризнания и върнал отнетата парична сума.

Работата по случая продължава.