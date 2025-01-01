Служители от Първо Районно управление - Бургас установили извършителя на кражбата на кутия за дарения, съдържаща сумата от около 300 лв., поставена в хранителен магазин на ул. "Д-р Нидер", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Кражбата е извършена на 27 октомври 2025 г.

Извършителят е 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа". Той е направил пълни самопризнания и възстановил част от откраднатата сума. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.