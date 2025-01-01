Работата по почистването на Стара Загора след бурята, която удари града в неделя, продължава и днес.

Екипите на общината са мобилизирани – почистват се улици, тротоари и обществени пространства. Електрозахранването в малките населени места вече е възстановено, съобщи заместник-кметът Радостин Танев.

Паднали дървета и ламарини: Множество сигнали за щети след бурния вятър в Старозагорско (СНИМКИ)

До момента са обработени близо 200 сигнала за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили. Почистването обхваща както централната градска част, парковете, така и кварталите, където се отстраняват паднали дървета, разчистват се клони и битови отпадъци, останали след бурята.

Метеорологичната прогноза предупреждава за възможни силни ветрове през празничните дни.

„Следим обстановката непрекъснато и екипите ни са готови да реагират при всяка нова ситуация“, увери Танев.