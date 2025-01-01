Пожарните екипи в Стара Загора са реагирали на множество сигнали след вчерашния бурен вятър в областта, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Към момента на няколко места продължава работата по отстраняване на щетите.

Сигнали е имало основно в Стара Загора и Казанлък. В пожарната в областния град са постъпили 15 сигнала за паднали дървета и ламарини от жилищен блок, имало е и общо пет пожара, един от които - с материални загуби.

Екипите в Казанлък са реагирали на осем сигнала за паднали дървета, както и на три сигнала за пожари, които са без материални загуби. На по един сигнал са реагирали и пожарникарите в Чирпан и Гурково.

На горещия телефон в Община Стара Загора са регистрирани близо 130 сигнала, съобщава във Фейсбук зам.-кметът Радостин Танев. Той уточнява, че 15 от тях са били за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили.

Екипите на Общината, пожарната и полицията, както и на Агенция „Пътна инфраструктура" са работили заедно до ранните часове на днешния ден.

Разчистването на падналата дървесна маса и почистването на тротоари продължава, посочва зам.-кметът. По думите му контактната мрежа на тролейбусите е възстановена и градският транспорт се движи по график.

Имало е и щети по електропреносната мрежа в няколко старозагорски села, като голяма част от тях вече са отстранени, а от дружеството работят по още няколко аварии, причинени от силния вятър.

След вчерашната буря пътищата в областта след са почистени и в момента няма затруднения в движението, съобщиха от Областното пътно управление.