Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация върху южната стъклена фасада на основната си сграда във Франкфурт на река Майн, предаде БГНЕС.

БГНЕС / EPA / RONALD WITTEK

Инсталацията беше тествана днес, 30 декември, и ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. Тя включва визуални елементи като символа на еврото, български евромонети и посланието „Добре дошла, България“.

Проектът цели да подчертае значението на разширяването на еврозоната и да отбележи официалното приемане на България като нейния 21-ви член.

България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.