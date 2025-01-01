/ БГНЕС / EPA / RONALD WITTEK

Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация върху южната стъклена фасада на основната си сграда във Франкфурт на река Майн, предаде БГНЕС.

Инсталацията беше тествана днес, 30 декември, и ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. Тя включва визуални елементи като символа на еврото, български евромонети и посланието „Добре дошла, България“.

Проектът цели да подчертае значението на разширяването на еврозоната и да отбележи официалното приемане на България като нейния 21-ви член.

България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.

