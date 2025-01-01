Дженифър Лопес не е готова да започне отново да ходи на срещи след развода си. Въпреки че 56-годишната звезда и бившият ѝ съпруг Бен Афлек официално сложиха край на брака си преди почти една година, тя все още не излиза на срещи и засега е щастлива да остане необвързана.

„За нея всичко се върти около работата и децата. Изглежда щастлива и доволна“, сподели източник пред PEOPLE.

Американска актриса и певица има 17-годишни близнаци – Макс и Еми – от бившия си съпруг Марк Антъни.

Дженифър Лопес и Бен Афлек прекратиха първата си годеж през 2004 г., но подновиха романтичната си връзка през 2021 г. Те сключиха брак през юли 2022 г., а тя подаде молба за развод две години след втората им сватбена церемония в Джорджия, посочвайки 26 април 2024 г. като дата на раздялата им.

Дженифър Лопес, която е била омъжена четири пъти, миналата година настоява, че се наслаждава на ергенския живот, след като през годините е преживяла „различни предизвикателни ситуации“.

„Сега съм развълнувана, когато казваш, че просто ще бъдеш сам. Да, не търся никого, защото всичко, което съм направила през последните 25, 30 години, намирайки се в различни предизвикателни ситуации, какво мога да направя, когато съм сама, какво ще стане, ако просто съм свободна?“, каза тя пред списание Interview.

Звездата е била омъжена за Оджани Ноа от 1997 до 1998 г., за Крис Джъд от 2001 до 2003 г. и за Марк Антъни от 2004 до 2014 г. Тя също така се сгоди за Алекс Родригес през 2019 г., преди да прекратят връзката си през 2021 г.