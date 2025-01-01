Дженифър Лопес и Бен Афлек се появиха заедно, след като официално се разведоха.

БТА

Лопес участва в мюзикъла Kiss of the Spider Woman („Целувката на жената паяк“) и се появи на премиерата в Ню Йорк в понеделник, 6 октомври, пише People. Заедно с Лопес, на събитието изненадващо присъства и изпълнителният продуцент на филма – Афлек.

На премиерата бившата двойка позира заедно. Няколко снимки уловиха звездиtr, докато си разговарят на червения килим.

По повод събитието, Лопес бе облечена в рокля от колекцията пролет 2026 на Харис Рийд. Преди прожекцията Лопес представи филма и благодари на бившия си съпруг, казвайки:

„Благодаря ви много, благодаря на всички, че сте тук тази вечер. Благодаря ти, Бен — този филм нямаше да бъде направен без теб и без Artist Equity.“

Тя продължи: „Прочетох сценария — бях си в леглото и просто останах без думи. Помислих си: ‘Наистина ли това се случва?’ Ще пея, ще танцувам, ще играя. Ще бъда като холивудска филмова звезда.“

Подкрепящата поява на Афлек идва след развода им през 2025 г. Двамата се запознават през 2002 г. и започват връзка. След като прекратяват годежа си през 2004 г., всеки поема по свой път и създава семейство. През 2021 г. отново се събират и през юли 2022 г. се женят на церемония в Лас Вегас. Месец по-късно отпразнуват брака си с втора церемония в Джорджия пред приятели и роднини.

През 2024 г. се разделят, позовавайки се на непреодолими различия, а разводът е финализиран през февруари.

„Kiss of the Spider Woman“, в чиято продукция участват Дженифър Лопес, Бен Афлек и Мат Деймън, излиза по кината на 10 октомври.