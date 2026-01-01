Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен от президента, ще го върнем веднага. Той ще го направи, когато реши. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Стара Загора.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората. „По-рано не е удобно, а и няма достатъчно време за организация.“

ГЕРБ-СДС ще върнат мандата за съставяне на кабинет

По думите на Ивайло Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване. „Сто хиляди души бяха на площада, което означава, че обществената подкрепа за машинното гласуване е значителна. Това е най-важното, което трябва да се случи“, подчерта Мирчев. Той добави, че навсякъде гражданите го питат само за машинното гласуване и как ще се предотвратят измами. „В парламента ще бъде гласувано и се надяваме да намерим подкрепа, а относно измамите се надяваме всички да се запишат в „Ти броиш“, допълни той.

Божидар Божанов подчерта, че във връзка с купуването на гласове от партията са поискали Борислав Сарафов да спази закона и да напусне поста главен прокурор. „Купуването на гласове става с прокурорски чадър. То по друг начин не може да стане. Докато има главен прокурор на Пеевски, той ще продължи да си купува гласове безнаказано и затова внесохме и декларация, с която Народното събрание да заяви ясна воля, че законът трябва да бъде спазен“, каза още Божанов.