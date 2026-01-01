Драматичен обрат ще разтърси “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” тази събота от 20:00 ч. по NOVA. Само няколко дни след старта на брокерското риалити, Елена и Мартин се изправят пред тежко решение – поредица от неочаквани трудности около организацията и изпълнението на ремонта на банята ги поставя на ръба на възможностите им.

NOVA

Първата задача, с която семействата се сблъскаха – обновяване на мокрите помещения, се оказа далеч по-сложна, отколкото изглежда. Освен ремонта на баните, те трябваше да подменят изцяло електрическата и ВиК инсталации в апартаментите. В напрегнатите моменти за Вероника и Мирослав и Елена и Мартин подкрепа им оказваха капитаните на отборите – брокерите Евелин и Ралица, които им дадоха ценни интериорни съвети, и менторът Владимир Караджов, който насочи вниманието им към ключовите детайли в ремонта.

NOVA

Двете семейства влязоха в предаването с категорична заявка, че победата ще бъде тяхна и нищо не може да ги спре, докато си проправят път към нея. Работата по всяко едно помещение им носи допълнителни лични награди, а оценката на компетентно жури, съставено от интериорния дизайнер Алекс Ковачев и имотния предприемач Мартин Сребров, определя двойката-победител след всяка задача. Но дали всичко това ще се промени, когато Елена и Мартин обявят окончателното си решение?

Ще се откаже ли семейството преди дори да е завършило банята или водещият Иван Христов ще успее да ги разубеди? Каква ще бъде съдбата на Вероника и Мирослав във възникналата ситуация?

Гледайте в събота от 20:00 ч. в новия епизод на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” по NOVA.