57-годишен мъж е задържан, след като по небрежност е предизвикал пожар в землището на свогенското село Церецел. Огънят е унищожил около 30 декара сухи треви и храсти, както и дървено бунгало, съобщиха от полицията.

Около 13.45 часа вчера в РУ-Своге постъпил сигнал за пожар в землището на село Церецел.

Задържаха мъж, причинил пожар край Раднево

За локализирането и потушаването му веднага били сформирани съвместни групи от огнеборци, горски служители и полицаи. В хода на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия униформените разкрили, че пожарът е възникнал поради небрежно боравене с газова горелка при почистване на храсти от страна на столичанин.

57-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. В резултат на пожара са изгорели около 30 декара сухи треви и храсти и дървено бунгало.

По случая е започнато разследване.